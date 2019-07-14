İran paten kafilsei dünya üçüncüsü

28 Haziran'da İspanya'da başlayan Dünya Paten Şampiyonası, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

İran paten kafilesi, buz pateni, gösteri pateni, free style, rollen alpine ve sürat pateni dallarında rakipleri ile karşılaştı.

Dünkü yarışmalarda İran free style kategorisinde 5 kız ve 4 erkek sporcu ile rakipleri ile karşılaşması sonucu 9 sporcunun tamamı finale katılmaya hak kazandı.

Final maşında kadın paten sporcusu Romina Salek, 18 yaş altı grupta dünya üçüncüsü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Böylece İran paten kafilesi, bu şampiyonada ilk madalyasını aldı.

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