İran Erkekler Tekvando Milli Takımı, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğuna ulaştı

30.'si düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'nda tekvando dalında yapılan final maçında, Feriborz Askeri'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İran Erkekler Tekvando Milli Takım, Ukrayna, Çin ve Malezya'yı yendikten sonra finalde Mısır'la karşı karşıya geldi.

Mısır'ı tam güçle ve 33-6 yenmeyi başaran millilerimiz, şampiyon olarak altın madalya elde etti.

İran'ın ardından Mısır ve Çin sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak gümüş ve bronz madalya kazandılar.

İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı ise Güney Kore 'ye karşı yenilerek yarışmalardan elendi.

İranlı tekvandocular tek erkeklerde de 4 altın madalya kazanarak, İran kafilesinin en iyi performansını sergileyen grup oldu.

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