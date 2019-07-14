İran'da ilk defa bir süper tanker tam olarak yerli imkanlarla onarıldı

İran'ın Mobin Sazeh Şirketi Genel Müdürü Babek Abbaspur, Güney Pars Gaz Sahası'nın 14. fazının 14. platformunun monte edildiği sırada yaptığı açıklamada, 'Hafta sonuna kadar, onarılan süper tanker, petrol taşıyıcı şirkete devredildikten sonra diğer petrol gemilerinin onarımına başlanacak' dedi.

Petrol tankerlerini onaran şirket olarak İzoico Şirketi'ne bundan sonra büyük bir piyasa ve fırsat alanı oluşacağına değinen Abbaspur, 'Güney Pars Gaz Sahası'nın 14. fazında tüm mühendislik, yapım, monte ve işletme işlemleri tamamen yerli imkanlarla yapılmış ve teçhizatım tedariği konusunda da İran payı %50'leri buluyor' diye konuştu.

Abbaspur'un belirttiğine göre, yabancı parçalar AB ve Doğu Asya ülkelerinden temin edildi.

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