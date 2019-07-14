İran şartlar ne olursa olsun petrolünü satmaya devam edecek

Grace-1 adlı petrol tankerinin Doğu Akdeniz'e yasal olarak gitmeyi planladığını açıklayan Zarif, 'ABD'nin bölge ötesi yaptırımlarına karşı olduğunu her defasında söyleyen AB, petrol tankerimizi alıkoyamaz ve İngilitere hükümeti bir an önce İran petrolünü taşıyan Grace-1 petrol gemisinin serbest bırakılması için gerekeni yapması gerekmektedir' dedi.

Nazanin Zaghri gibi İran'da çifte vatandaşların tutuklandığına değinen Zarif, 'Bu kişilerin tutuklanıp yargılanması, tam yasal çerçevede gerçekleşmiş ve İngiltere hükümetinden İran'da yasanın icrası ve Yargo Erki'nin bağımsızlığına saygı duymasını bekliyoruz' diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı hakkına vurgu yaparak, bölgede tansiyonun yükselmesinden kaygı duyduklarını ve Cebelitarık'ta hukuki ve adli soruşturmaların bitip Grace-1 petrol tankerinin serbest bırakılmasını umduklarını kaydetti.

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