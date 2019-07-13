İran turizminin en popüler şehri: Meşhed

Yarın Hz. Muhammed’in torunlarından sekizinci Şii İmamı İmam Rıza’nın doğum gününde, İmam Rıza’nın türbesinin bulunduğu Meşhed, her zamankinden daha fazla İran genelinden ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçi ile dolup taşmaktadır.

İmam Rıza’nın altın türbesinin parladığı çevredeki caddelerin güzelliği, bu güzel şehri ziyaret etmenin hatırfa kalan en güzel anı olabilir.

İran’ın ikinci en büyük kenti Meşhed, ülkenin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Sekizin Şii İmamı’nın mezarı burada ve bu nedenle Meşhed, farklı ülkelerden müslüman turistlerin en gözde şehirlerindne biri olarak göze çarpıyor.

Afşarlar döneminde İran’ın başkenti olan Meşhed, Tahran’ın ardından ülkenin en büyük kentidir ve çok sayıda tarihi ve kültürel cazibeler barındırıyor. Ayrıca su parkları, geleneksel ve modern çarşılar, İranlı ve uluslarası çeşitli yemekler vb. özellikleri ile Meşhed, farklı tarzları bulunan turistler için tam kapsamlı turizm destinasyonu haline gelmiştir.

Meşhed, müslümanlar için dini bir şehir olarak tanınsa da, Saint Mestop Kilisesi’nin şehirde varlık göstermesi, müslümanlarla şehirde yaşaya Hristiyan azınlığın dostluğunu simgeliyor.

Meşhed’de lüks ve olağan otellerin yanı sıra ucuz paniyonların bulunması, yerli ve yabancı turistlerin şehirde kolay bir konaklama yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Uluslararası Meşhed Havalimanı, İran’ın en kalabalık havalimanlarından biri olarak her gün binlerce yolcu, havalimanı ile şehre iniyor. Ayrıca Meşhed yolcularının birçoğu tren, otobüs veya özel binek arabalarıyla şehre geliyor.

İmam Rıza Türbesi’nin bulunduğu külliye avlusu çok güzel bir biçimde genişletilmiş ve burada kullanılan İslami mimari tarzı, şehrin en iyi turistik cazibelerinden birine dönüşmüştür.

Meşhed ve çevresinde çeşitli müzeler ve Şeyh Bahayi gibi büyük bilim adamı ve Firdevsi gibi dünyaca ünlü şair Firdevsi’nin mezarlarının bulunması, yerli ve yabancı ziyaretçiler için diğer bir cazibe noktası olarak kendine yer bulmuştur.

Meşhed’i ziyaret edenler, bu şehre özgü İran’ın en ünlü hediyelik eşyalarından birini alabilir: İran’ın tadına doyulmayan eşsiz safranı, Meşhed ve civar şehirlerin ana hediyelik eşyaları arasında gösteriliyor. Ancak Meşhed’in hediyelik eşyaları safranla sınırlı kalmıyor ve çarşı pazarlarda adımlarsanız, akik vb. değerli taşlara rastlamak mümkündür.

3 milyondan fazla gelişmiş bir şehir olan Meşhed’de yılın her mevsiminde turistlerin bulunması, şehir nüfusunun çok daha fazla görünmesine neden olmaktadır.

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