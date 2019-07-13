İran Voleybol Milli Takımı 2019 FİVB Uluslar Voleybol Ligi'nden 203 bin dolar ödül aldı

İran Voleybol Milli Takımı, şampiyonada Brezilya ve Polonya takımlarına yenilerek beşinci sıraya yeleşti.

Uluslararsı Voleybol Federasyonu, maçlarda her kazanma ve yenilgi için ve birinci ile altıncı sırada yer alan takımlara ayrı ayrı ödüller belirlemiştir. Maçı kazanan takım 9 bin, yenilen ise 4 bin dolar ödül alır.

İran Voleybol Milli Takımı şampiyonanın ilk aşamasında 12 kazanma ve 3 yenilgi, son aşamada ise 2 yenilgi aldı. İran beşinci sırada yer alarak 75 bin dolar da bundan ödül almakla birlikte toplamda 203 bin dolar ödüle layık görüldü.

İran, dün karşılaştığı Brezilya'ya karşı sahadan galip ayrılması durumunda, bu turnuvanın en iyi dört takımı arasına girebilirdi.

2019 FİVB Uluslar Voleybol Ligi'nde ev sahibi ABD'nin yanı sıra Brezilya, Polonya ve Rusya en iyi dört takım arasında yer almayı başardı.

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