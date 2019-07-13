Dışişleri Bakanı Zarif, New York’a gitti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif’in BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yıllık Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a gittiğini bildirdi.açıkladı.

Musevi’nin belirttiğine göre Zarif’in New York’tan sonra Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantsına katılmak için Venezuela’ya gitmes bekleniyor. Zarif toplantı sırasınds Venezuela Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelecek ve İran ve Venezuela ikili ilişkileri hakkında alişverişinde bulunacak.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ve Bolivya’yı ziyaret edecek.

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