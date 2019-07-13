İranlı serbest güreşçiler Asya’da 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

İranlı serbest güreşçiler Muhammed Sadık Firuzpur 70, Abdullah Şeyh Azami 79 ve Alirıza Rikabi 97 kg’de birer altın, Alirıza Aşkiver ise 65 kg’de gümüş madalya elde etti.
Aşkiver 65 kg’de Japon rakibini 4-2 yendikten sonra finalde Kazak rakibine 4-4 yenilerek gümüş madalya elde etti.
Firuzpur 70 kg’de Hindistanlı rakibini 3-1 yenerek final maçında Güney Koreli rakibini 10-1 yendi ve altın madalyayı boynuna taktı.
Diğer güreşçimiz Şeyh Azami 79 kg’de Hindistanlı rakibini 10-0 yenip finalde Çinli güreşçiyi 10-0 yenerek altın madalya sahibi oldu.
Alirıza Rikabi de 97 kg’de Hindistanlı rakibini 10-0 yendikten sonra final karşılaşmasında Türkmen güreşçiye karşı sahadan 10-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
Ayrıca 57 kg'de Purya Türkman Güney Koreli güreşçiye karşı yenildiği için elendi.
İran 21 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonanın ilk gününde 101 puanla birinci sırada yer aldı.
Bugün sabah saatlerinde Tayland'ın Çonburi şehrinde başlayan Asya 21 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası 5 sıklette yarışmalar düzenlenerek başladı.
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