İran Erkekler Tekvando Milli Takımı 2019 Dünya Üniversite Oyunlarında Ukrayna’yı yendi

İran, Ukrayna’nın ardından Şili ve Çin ile karşı karşıya gelecek.
Suruş Ahmedi, Haşim Hüseyni,Emir Muhammed Bahşi ve İrfan Nazımi’den oluşan İran Erkekler Tekvando Milli takımı, İtalya’da düzenlenen 2019 Dünya Üniversite Oyunları’nda tekerlerde 4 amdalya kazanmayı başardı.
100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla 3 Temmuz’da İtalya’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.
İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.
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