İran-Çin ilişkilerinin kökeni İpek Yolu'na kadar dayanıyor

İsfahan Belediye Meclis Başkanı ile buluşan Çin'in Şanghay Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Şa Hi Ling, 'Yabancıların İran hakkındaki olası algılarına rağmen, bu şehir halkının sıcak davranışı ile karşılaştım, öyle ki gençler şehrdi gezdiğimiz sırada özel bir coşku ile bizi karşıladı' dedi.

İsfahan ve Şanghay arasında gelecekte çok sayıda ortak projeyi hayata geçirmek istediklerine işaret eden Hi Ling, '2 bin yıldır İpek Yolu'nun ortaya çıktığı günden beri İran ve Çin arasında iletişim kurulmuş ve ikili ilişkiler daha da gelişecektir' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Çin'in çok eski ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Çinli yetkilş, 'İran ve Çin çeşitli araçları devreye sokarak, ilişkileri daha ileri düzeye taşıyabilir' diye konuştu.

İsfahan Belediye Meclis Başkanı Fetullah Muin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran ve Çin'in tarihi köken ve ilişkileri bize miras kalmış ve bizim görevimiz bu mirası daha da güçlendirmektir' dedi.

Çin'in Asya'nın güçlü bir ülkesi olarak İran'ın eski dostlarından sayıldığının altını çizen Muin, Çin'le İsfahan arasında ortak proje ve yatırımların gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

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