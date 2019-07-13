Yaptırımların İran halkı üzerindeki ölümcül etkisi

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin ücra köşelerinde halkın kötü iklim nedeniyle sık sık karşılaştığı akrep sokmaya karşı ilaçlarda yaptırım dolayısıyla yaşanan kıtlık, yerel halkın akrep sokma vakalarıyla karşılaşırken bazen canlarından bile olmalarına sebep olmaktadır.

Oynamak için evden dışarı çıkan bölgedeki çocuklar, akrep veya tehlikeli arıların sokması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Son günlerde çocukların akrep veya kırmızı ve tehlikeli arıların sokması nedeniyle öldüğü haberleri medyaya yansıdı. Bu çocukların gerekli ilaçların bulunması takdirde ölümden dönebilme şansları mevcuttu.

Yaptırımlar gerçekten İran halkının sağlığını tehdit etmekte ve bazı özel hastalıklara yakalanan insanların ilaç ve tedavi konularda kıtlık ve sıkıntı yaşadıkları açıkça görülmektedir.

Yaptırımlar ayrıca başta İran havacılık sektörü onarım ve bakım işlemleri olmak üzere taşımacılık ve ulaşım sektörünü etkilemiş ve bu da halka direkt bir tehdit anlamına gelmektedir.

Bunlar, yaptırımların İran halkına yaşattığı direkt ve ölümcül sonuçların sadece bir örneğini oluşturmaktadır.

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