İlk turizm treni Hemedan'a geldi

Yapılan planlamalara göre, turizm treninin haftada bir kez Hemedan'a turlar düzenlemesi ve gelecek haftalarda turların genişlemesi öngörülmektedir.

Yaklaşık 300 yolcu kapasitesi ile Tahran-Hemedan seferlerini düzenleyen turizm trenindeki yolcular, bir günlük ziyaretleri boyunca Hemedan'ın tarihi ve doğal turistik merkezlerini yakından görme şansını bulacak.

Hemedan'ın başkent Tahran'a yakınlığı, uygun altyapının kullanımı konusunda önem arzediyor ve demiryolları, havalimanı ve otoyollar, Hemedan'ın turizm potansiyelini tanıtması açısından önemli bir etken olabilir.

Turizm sanayi, toplumların gelişmesi konusunda büyük bir fırsat olarak görülmektedirç. Hemedan ili 1800 tarihi ve turistik mekana sahip olmasına rağmen şimdiye kadar bu alanda hak ettiği konumda yer almamıştır.

Hemedan-Tahran turizm treni 2019 yılının Mart ayında faaliyete başladı. Bu mesafeyi 3 saat 20 dakikada kateden ve 300-320 yolcu kapasiteli trenin hızı saatte 140 kilometredir.

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