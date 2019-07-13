İran-Türkiye sınır işbirliğinin geleceği çok parlak

Son günlerde Hakkari'de düzenlenen 50. Urmiye-Hakkari 50. Alt Komisyon Toplantısı'ndan dönen Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye Kaymakamı Alirıza Mollamuhammedizade, IRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Şuana kadar Urmiye ile Hakkari arasında 50 ortak sınır alt komitesi düzenlenerek, güvenlik sorunları ile baş etmek için çok iyi sonuçlar doğmuştur' dedi.

Hakkari'nin Urmiye heyetine yaptığı ev sahipliğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Urmiye Kaymakamı Mollamuhammedizade, bu toplantıda kaçakçılıkla mücadele yollarının değerlendirildiğini ve Batı Azerbaycan ili ile Hakkari arasında son yıllarda sınır işbirliğinin gelişmesi dolayısıyla güvenlik durumunun çok iyileştiğini kaydetti.

Hakkari Valisi İdris Bıyık da IRNA'ya yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye’nin yakın ilişkilerine işaretle, bu güçlü ilişkilerin bölgedeki terörün önündeki en önemli engel olduğunu söyledi.

Bıyık, iki ülke sınır bölgelerinde iyi işbirliği mevcut olduğunu ve bunun gelişmekte olduğunu belirtti.

İki ülkenin iyi ilişkilerinin sınır bölgelerinin gelişmesine sebep olacağını ifade eden Bıyık, son yıllarda Hakkarı ve Urumiye arasında 50 stratejik oturum gerçekleştiğini ve son toplantıda da güvenlik, ticaret ve kültürel alanlarda iyi konuların gündeme geldiğini ve iyi sonuçlar alındığını ifade etti.

Urumiye kaymakamının Hakkari ziyaretinde iki taraf arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İran-Türkiye arasında 566 km ortak sıır vardır ve İran’ın Batı Azerbaycan ili Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkarı ile ortak sınırlara sahiptir.

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