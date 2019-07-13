13 Temmuz 2019 - 11:10
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News Code 83393034
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İranlı öğrenci sporcular gümüş madalya sahibi oldu

İranlı öğrenci sporcular gümüş madalya sahibi oldu

Tahran, IRNA- İranlı Öğrenci Okçu Milli Takımı, Türkiye'ye karşı mağlup olarak, 2019 Dünya Üniversite Oyunları'nda gümüş madalya sahibi oldu.

Kiyareş Ferzan ve Muhammed Salih Palizban'dan oluşan İran Öğrenci Okçu Milli Takımı, bu oyunların final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelerek, 156-156 berabere kalmalarına rağmen altın ok kategorisinde yenilerek, ikinci oldu. Türkiye ise şampiyonluğa ulşaştı.

İran-Türkiye maçından önce, üçüncülük yarışmasında ABD ile Meksika mücadelesini Meksika kazanarak, üçüncülüğü elde etti.

İranlı kadın okçular ise şampiyonadan elendi.

100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3  Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.

İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.

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