İranlı öğrenci sporcular gümüş madalya sahibi oldu

Kiyareş Ferzan ve Muhammed Salih Palizban'dan oluşan İran Öğrenci Okçu Milli Takımı, bu oyunların final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelerek, 156-156 berabere kalmalarına rağmen altın ok kategorisinde yenilerek, ikinci oldu. Türkiye ise şampiyonluğa ulşaştı.

İran-Türkiye maçından önce, üçüncülük yarışmasında ABD ile Meksika mücadelesini Meksika kazanarak, üçüncülüğü elde etti.

İranlı kadın okçular ise şampiyonadan elendi.

100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3 Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.

İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.

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