Umman, Çabahar limanının gelişim projelerinde yatırım yapmaya hazır

Ummanlı yetkililerle görüşmek üzere İran'dan üst düzey bir ticari, sanayi ve denizcilik heyetin başkanlığında başkent Maskat'a giden İran-Umman İşbirliği Komisyonu Başkanı ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani ile görüşen Umman Taşımacılık ve Ulaşım Bakanı Ahmed bin Muhammed Futaysi, iki ülke arasında tüm alanlarda işbirliğin gelişmesinden yana olduklarını açıkladı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de İran ve Umman'ın kardeşçe ilişkileri ve coğrafi yakınlığına işaret ederek, İran ve Umman'ın taşımacılık ve altyapı işbirliğinin ilerletilmesi ve bu yönde gereken kolaylıkların sağlanması gerektiğini belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489