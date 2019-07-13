İran petrolünü taşıyan tanker mürettebatının tamamı serbest

Cebelitarık polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve petrol tankerinin Cebelitarık hükümetinin kontrolünde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Cebelitarık polisi dün AB'nin Suriye yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle İran petrolünü taşıyan Grace-1 isimli petrol tankerinin 2 kaptanının gözaltına aldığını duyurmuştu.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489