Mustafa Denizli, Traktörsazi takımıyla Erzurum’da kampta

AA’nın bildirdiğine göre, Mustafa Denizli, yeni takımı Traktör ile sezon öncesi kamp için geldiği kentte ilk antrenmanını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Basına açık yapılan antrenman öncesi Erzurum ve yurt dışından gelen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Denizli, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Denizli, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla tamamlanan bir saat 15 dakikalık antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi.

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2012