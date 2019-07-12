İran, Tek Çin Politikasını desteklediğini bildirdi

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Çin'in içişlerine müdahale ettiklerini belirterek, Pekin'in "Tek Çin" politikasına sonuna kadar destek verdiklerini belirtti.

Musevi, "ABD ile İngiltere'nin Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahalesini ve son günlerde Tayvan ile Hong Kong'ta attıkları tahrik edici adımları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzelerinin satışını onaylamasına ilişkin, silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını bildirmişti.

ABD'nin Tayvan'a silah satışıyla uluslararası hukuku, uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini, "Tek Çin" ilkesini çiğneyerek Çin'in egemenlik ve güvenlik haklarına zarar verdiğini ileri süren Gıng, "Ulusal çıkarları korumak için Çin tarafı, Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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2012