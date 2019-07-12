Straw: Avrupa, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarını aşmak için çabalamakta

Straw, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın Avrupa’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemesinden rahatsızlığını bildiğini belirterek, ‘’INDTEX’in uygulanabilir duruma getirilmesi ve Amerika’nın zor ambargolarını geride bırakmak için büyük çabalar verilmektedir. ‘’ dedi.

İran’ın KOEP’teki taahhütlerinin üzeyini azaltma nedenlerini bildiğini ifade eden Straw, kensisine göre bunun KOEP düşmanlarının eline bahane vereceğini söyledi.

Straw, Boris Johnson’un İngiltere Başbakanlığına gelmesi için yüksek şansı olduğunu ifade eden Straw, Johnson üzerine fazla baskı uygulanırsa kendisinin daha önce KOEP ile ilgili tutumundan uzaklaşabilme ihtimali oluğunu söyledi.

İngiltere eski dışişleri bakanı neden Avrupa’nın taahhüt ettiği 11 maddeyi uygulamadığı ile ilgili, bunun genelde Avrupa’nın Amerika ambargoları karşısında karşılaştığı ciddi sorundan ve Avrupalı şirketlerin İran ile ticaretten korktuklarından kaynaklandığını söyledi.

İran şu ana kadar Avrupalıların KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmemelerinden dolayı iki aşamada bazı taahhütlerini askıya aldığını belirtmiştir.

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2012