Hakkari Valisi: İran ve Türkiye’nin yakın birlikteliği bölgede terörizm önündeki en önemli engeldir

IRNA’nın muhabirine açıklamada bulunan Bıyık, iki ülke sınır bölgelerinde iyi işbirliği mevcut olduğunu ve bunun gelişmekte olduğunu söyledi.

İki ülkenin iyi ilişkilerinin sınır bölgelerinin gelişmesine sebep olacağını ifade eden Bıyık, son yıllarda Hakkarı ve Urumiye arasında 50 stratejik oturum gerçekleştiğini ve son toplantıda da güvenlik, ticaret ve kültürel alanlarda iyi konuların gündeme geldiğini ve iyi sonuçlar alındığını söyledi.

Urumiye kaymakamının Hakkari ziyaretinde iki taraf arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İran-Türkiye arasında 566 km ortak sıır vardır ve İran’ın Batı Azerbaycan ili Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkarı ile ortak sınırlara sahiptir.

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2012