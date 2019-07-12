Amerika’nın düşmanca politikaları engellileri destekleyen kurumların faaliyetlerini bitirme noktasına getirmekte

İran’da engellilerle ilgili faaliyette bulunan Tevana Derneği Amerikan Başkanı Trump’a hitaben bir açılama yaparak engellilerin kullandıkları ilaçlar ve teçhizatlara ulaşımın Amerika ambargolarından dolayı durma noktasına geldiğini belirterek, bu konuyu uluslararası kurumlara taşıyacaklarını bildirdiler.

Bildiride Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının ilk olarak Amerikan yetkililerinin insan hakları söylemleri ile çelişkide olduğu belirtilerek, Amerika’nın bir taraftan İran’a en şiddetli ambargoları uyguladığı diğer taraftan selden zarar görenlere yardım etme gibi çelişkili tutumu olduğu ifade edildi.

Ambargoların normal halkın, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engellilerin hayatı gereksinimlerine ulaşımına engeller oluşturduğu ifade eden bildiride, ambargolardan dolayı halkın alım gücünün de azaldığı belirtildi.

Bildiride Trumpa hitaben, ‘’Bu mektup siyasi eğilimlerde uzak ve karşılıklı saygı çerçevesinde kaleme alınmıştır, eğer zati aliniz bu mektubu okuduktan sonra İran’ın büyük engelli topluluğunu dikkate almazsanız ve onların isteklerini politikalarınızı kurbanı etmeye devam ederseniz, bir uluslararası kurumlar vasıtası ile resmi şekilde devletinizden şikayette bulunarak gücümüzle haklarımızı almaya çalışacağız.’’ dedi.

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2012