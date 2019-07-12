Doğu Azerbaycan’ın Başşehri Tebriz

Tarihi 7000 yıl önceye dayanan kent İran’ın en önemli sanayi bölgelerinden biridir. Tebriz çok önemli turistik ve tarihi yerlere sahiptir ve her sene milyonlarca tvurist kenti ziyaret etmektedir.

Arg-e Tebriz, Tebriz Kalesi

Tebriz’in en önemli tarihi eserlerinden biri olan kale, 500 yıl önce yıkılmış bir caminin yerine yapılmış yapıdır. Kalenin bir diğer adı fakat pek kullanılmayan Mescid-i Alişah‘dır. Bu isim ile yıkılan eski caminin adını yaşatmak amacıyla söylenmektedir. Tamamı tuğla ile örülmüş Tebriz kalesinde günümüze pek sağlam geldiği söylenemez. Mihrap bölümünün tazeliğini koruduğunu gözlemlemiştim. Kale bakım çalışmaları sürmekteydi ben oradayken. Kalenin giriş kapısı İmam Humeyni Caddesine bakmaktadır.

Azerbaycan Müzesi

İmam Humeyni caddesi üzerinde Mavi caminin yanında bulunan Azerbaycan müzesi ahşap kapı girişinde sizi taştan iki koyun heykeli karşılamakta. 1958 yılında kurulan müze, 1962 yılında açılmış. Müze, Andre Godard tarafından tasarlanmış. Azerbaycan müzesi İran’ın en önemli müzelerinden biridir.

Giriş katta yer alan ilk galeri Sasani hanedanına ait 5. bin yıllık eski kalıntılarını taşıyor. Müzenin bu bölümünde kültürel malzemelerden bazıları olan tanrıçalar, iki kadın ve erkek iskeleti, mermer oyma levhalar, Bismillah ve Allah yazılarında taşlar yer almaktadır.

Mescid-i Kabud Blue Mosque, Mavi Cami

Kara koyunlular döneminin seçkin kalıntılardan bir tanesi olan Mavi cami, Cihan Şah tarafından yaptırılmış. Cami şuan dini ve tarihsel bir anıtdır.

1465 yılında hattat olan Nematollah İbn Muhammed Elbavvab adını ve desenleri cami işlemelerinde bulunmakta. Cami ve türbe ile anıtın ana bölümü içerisinde yer alan bölümde geniş bir medrese (din okulu), banyo ve kütüphane bulunmakta. Caminin özel mimarisi, mozaik çini, fayans, tuğla, desenli iç kaplama ile yapılarak tamamlanmış. Fakat ne yazık ki bu işlemeler ve çiniler günden güne kaybolmakta olduğuna tanıklık ettim. Cami girişinde İslam alimlerinden Jahan Şah adı yazmakta.

Afzaladdin Bedel Khagani

Tebriz gezilecek yerler listenizde mutlaka bulunması gereken yerler arasında Khaqani heykeli de yer almalı. Mescid-i Kabud mavi caminin batı tarafında bulunan bahçe içerisinde yer alan anıt 12. yüzyılın ünlü Azeri şairi olan Afzaladdin Bedel Khagani‘nin heykeli bulunmakta. Aynı zamanda bahçeye de adını vermiştir bu ünlü şair.

Amir Nezam Evi

Tebriz gezilecek yerler listenizde olması gereken bir diğer yer Amir Nezam Evi’dir. Tarihi bina Tebriz çarşı kompleksinin batı yönünde yer almakta. Evin ilk sahibi Mehdi Kouze Konani olarak biliniyor. Azerbaycan anayasasının ünlü liderlerinin toplanması için kullanılıyormuş. Tebriz mimari sanatsal tarzı süslemeler ile iki iç ve dış zeminler, yıllardır Rusya’da ikamet ve Tebriz geri gelen Haj Vali Memar-E Tebriz tarafından 1868 inşa edilmiş. Binada bulunan kavanoz mimarisinin paha biçilmez nitelikte işçiliği, güzel ve çekici bir desen kullanımı ve sütunlar ziyaretçilerini büyüler nitelikte.

Amir Nezam evi, 1975 yılında İran yetkilileri tarafından kültürel miras olarak tescillenmiş. Ev, anayasa belgelerinin sergilendiği müze haline dönüştürüldü. Müzede sergilenen önemli malzemeler arasında anayasa devrimi belgeleri, liderlerin kişisel özelliklerini yansıtan portreler gibi belgeler yer alıyor.

Saat Kulesi, Tebriz Belediyesi

1934 yılında inşa edilen saat kulesinin yer aldığı bina Tebriz belediyesinin merkezi olarak kullanılması için yapılmış. Belediye müzesinde tarihi haritalar ve Tebriz tarihini açıklayan belgeler sergilenmekte.