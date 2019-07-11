Kemalvendi: İran hiçbir ek protokolü çiğnememiştir

UAEK’nin iki ana görevi olduğunu ifade eden Kemalvendi, bunlardan birinin NPT çerçevesinde nükleer silahların yayılması olduğunu belirterek, NPT 6. Maddesinin silahsızlanmayı tanımladığını söyledi.

İsrail’in İran’ı açık şekilde nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini ifade eden Kemalvendi, bu tehdidin göz ardı edildiğini söyledi.

Siyonist rejimin 400’e yakın nükleer başlığa sahip olduğunu ifade eden Kemalvendi, İran sorununun çifte standartlarla olduğunu ifade etti.

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2012