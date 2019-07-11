11 Temmuz 2019 - 20:56
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News Code 83391838
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Kemalvendi: İran hiçbir ek protokolü çiğnememiştir

Kemalvendi: İran hiçbir ek protokolü çiğnememiştir

Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın 300 kg uranyum tavan rakamı ve yüzde 3.67 zenginleştirmeyi geride bıraktığını belirterek, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) ve ek protokolünün hiçbir kuralını çiğnemediğini söyledi.

UAEK’nin iki ana görevi olduğunu ifade eden Kemalvendi, bunlardan birinin NPT çerçevesinde nükleer silahların yayılması olduğunu belirterek, NPT 6. Maddesinin silahsızlanmayı tanımladığını söyledi.

İsrail’in İran’ı açık şekilde nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini ifade eden Kemalvendi, bu tehdidin göz ardı edildiğini söyledi.

Siyonist rejimin 400’e yakın nükleer başlığa sahip olduğunu ifade eden Kemalvendi, İran sorununun çifte standartlarla olduğunu ifade etti.

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2012

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