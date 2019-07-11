Zarif: Amerika’nın siyasi inzivası yakında ekonomik inzivaya dönüşecek

Lübnan Elmeyadin kanalına açıklamada bulunan Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) Yönetim Kurulu oturumunun Amerika’nın inzivasını ispatladığını söyledi.

UAEK Yönetim Kurulu toplantısı dün Amerika’nın isteği doğrultusunda İran nükleer konulu gündemle toplandı.

Zarif, Bin Salman ve Biz Zaid’in B grubundan çıkmalarını istediklerini ifade ederek, İran’ın bölgedeki komşularına teni gruplara katılmak yerine bölge ile bütünleşmelerini söyledi.

‘’Onlar sadece İran aleyhine uygulamalar yapmıyorlar, Yemen’i ne hale getidiklerinne bakınız’’ diyen Zarif, İslam ülkelerinin Netanyaho ve Bolton vasıtası ile oluşan İslam Düşmanlığı Akımından ayrılmalarını istedi.

İran’ın güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın Amerika’nın tüm baskıları ve tehditleri karşısına durmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu savaşın ekonomik bir savaş olduğunu ifade eden Zarif, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ekonomik terörizmin son bulması ile gerginliğin de son bulma ihtimali olacağını söyledi.

Zarif, İngiltere’nin İran tankerine el koyması ile ilgili bunun eniz korsancılığı oluğunu ve İngiltere’nin bu hususta ileri sürdüğü savların çocukça olduğunu söyledi.

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2012