İran Devrim Muhafızları İngiliz Tankerinin tevkifi yönündeki iddiaları yalanladı

Bazı Amerikan kaynakları Devrim Muhafızlarının 5 sürat teknesinin bir İngiliz tankerini tevkif etme yönünde çabaları olduğunu ve İngiliz donanmasına ait HMS Monte Rose isimli gemisinin gelmesi ile bundan vazgeçildiği hususundaki iddiaları yayınlamışlardı.

Devrim Muhafızları açıklamasında bu iddia yalanlayarak, Devrim Muhafızlarının dikkatli şekilde bölgedeki devriyelerinin devam ettiğini ve son 24 saat zarfında da her hangi bir yabancı gemi ile karşı karşıya gelinmediği ifade edildi.

Açıklamada, ‘’Eğer yabancı bir geminin tevkifi yönünde emir alınırsa 5. Bölge Devrim Muhafızları kendi bölgesi dahilinde olan alanda kesin ve hızlı bir şekilde emirleri yerine getirecek güçtedir. ‘’ ifadesi yer aldı.

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2012