Garipabadi: UAEK Yönetim Kurulu toplantısının ABD için sonucu yoktu

Viyana’da Amerika’nın istemi doğrultusunda gerçekleşen UAEK Yönetim Kurulu toplantısı sonrası IRNA’ya açıklamada bulunan Garipabadi, Amerikan isteminin diğer ülkelerin Yönetim Kurulu toplantısının olağanüstü toplantısı istemek olduğunu fakat bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Garipabadi, dünkü oturumda ABD, Siyonist Rejim, Arabistan ve BAE haricindeki tüm ülkelerin çoğulculuğu, Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) ve onnu korumayı destek yönünde konuşmalar yaptıklarını belirtti.

Garipabadi, bu ülkelerin Amerika’nın KOEP’ten çıkmasını mahkum ederek, Yönetim Kurulu toplantısının KOEP ile ilgili konuların inceleneceği yer olmadığını ve bu meselenin KOEP Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını söyledi.

Toplantının bir sonucu olmadığını ifade eden Garipabadi, toplantıda kurul başkanının bir değerlendirme konuşması bile yapmadığını söyledi.

Dün yapılan UAEK Yönetim Kurulu toplantısında ABD’nin isteminin aksine İran aleyhine bir tutum sergilenmediği gibi, toplantı sonunda kurul başkanı tarafından bir değerlendirilme bile yapılmadı.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra İran aleyhindeki yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına anlaşma çerçevesinde çıkarlarının korunması çağrısında bulunarak aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. İran bu doğrultuda yaptığı ilk adımda Uranyum stok miktarını arttırdığını ikinci adım olarak da Uranyum zenginleştirme düzeyini arttırdığını bildirdi.

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2012