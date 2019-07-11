Musevi: Amerika bir kez daha kendi eliyle inzivaya itildi

Musevi, Amerika’nın isteği ile toplanan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu toplantısına değinerek, Amerika’nın toplantıda kendi eliyle bir kez daha inzivaya itildiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Musevi, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) hukuki yönden güçlü olması, İran’ın faal diplomasisi ve İran’ın ahlaki ve siyasi yönden elinin dolu olması iddia sahibi herkes için yolları kapatmaktadır. ‘’ dedi.

Dün yapılan UAEK Yönetim Kurulu toplantısında ABD’nin isteminin aksine İran aleyhine bir tutum sergilenmediği gibi, toplantı sonunda kurul başkanı tarafından bir değerlendirilme bile yapılmadı.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra İran aleyhindeki yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına anlaşma çerçevesinde çıkarlarının korunması çağrısında bulunarak aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. İran bu doğrultuda yaptığı ilk adımda Uranyum stok miktarını arttırdığını ikinci adım olarak da Uranyum zenginleştirme düzeyini arttırdığını bildirdi.

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2012