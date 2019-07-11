Rusya: Amerika, KOEP aleyhindeki uygulamalarına son vermeli

Amerika’nın isteği ile İran’ın KOEP çerçevesindeki uygulamalarının incelenmesi için oluşturulan UAEK Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Olyanov, ‘’Nükleer anlaşmanın kurtarılması reçetesi basittir, Amerika 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına engel çıkarılmasına son vermeli ve KOEP çerçevesindeki taahhütlerine geri gelmelidir. ‘’ dedi.

KOEP’in uzun vadeli ve kalıcı uygulanmasının tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmaları ile mümkün olacağını ifade eden Olyanov, Amerika’nın İran’a uyguladığı ekonomik baskının İran ile ilgili denetimlere bir darbe olduğunu ve bunun tek sorumlusunun da Amerika olduğunu söyledi.

Olyanov, İran’n sabırlı davranması ile KOEP’in bir seneden beri devam ettiğini belirterek, bir taraf üzerinde olan anlaşmanın korunmasının zor olacağını söyledi.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra İran aleyhindeki yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına anlaşma çerçevesinde çıkarlarının korunması çağrısında bulunarak aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. İran bu doğrultuda yaptığı ilk adımda Uranyum stok miktarını arttırdığını ikinci adım olarak da Uranyum zenginleştirme düzeyini arttırdığını bildirdi.

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2012