İran ve Umman ticari ve sanayi alandaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Muskat’ta bulunan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Mesut Elsuneydi ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Bin Mohammad Elfetisi ile görüştü.

Görüşmede taraflar Ekim ayında Tahran’da düzenlenecek iki ülkenin 18. Ortak Komisyonu başta olmak üzere çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Rahmani’nin Umman Merkez Bankası ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile de görüşmesi beklenmektedir.

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2012