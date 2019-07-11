Zarif: Amerika, KOEP ile ilgili konuları gündeme getirecek konumda değildir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD isteği ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulunun, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) incelenmesi için toplanmasının gülünç olduğunu belirterek, Amerika’nın KOEP ile konuları gündeme getirecek konumda olmadığını söyledi.

Zarif, Amerika’nın KOEP’ten nefret ettiğini, onu ayaklar altına aldığını ve KOEP’e bağlı olan tarafları cezalandırdığını belirterek, bu hususu gündeme getirecek konumda olmadığını söyledi.

Zarif, ‘’UAEK’nın 15 raporuna göre İran tamamen KOEP’e bağlıdır ayrıca KOEP’in 36. Paragrafına göre İran’ın tüm uygulamaları yasaldır. ‘’ dedi.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra İran aleyhindeki yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına anlaşma çerçevesinde çıkarlarının korunması çağrısında bulunarak aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. İran bu doğrultuda yaptığı ilk adımda Uranyum stok miktarını arttırdığını ikinci adım olarak da Uranyum zenginleştirme düzeyini arttırdığını bildirdi.

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2012