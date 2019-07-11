Garipabadi: İran uranyum zenginleştirmeyi UAEK denetiminde yapmaktadır

Viyana’da Amerika’nın istemi doğrultusunda gerçekleşen UAEK Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Garipabadi, NPT anlaşmasına göre Uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu, İran’ın zenginleştirmeyi UAEK denetimi altında ve şeffaf şekilde yaptığını ve ajansın denetçilerinin İran’da olduklarını söyledi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planına bağlı olduğunu ifade eden Garipabadi, İran’ın yaptıklarının tamamının KOEP çerçevesinde olduğunu söyledi.

Garipabadi, KOEP’e taraf diğer taraflardan da taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra İran aleyhindeki yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına anlaşma çerçevesinde çıkarlarının korunması çağrısında bulunarak aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. İran bu doğrultuda yaptığı ilk adımda Uranyum stok miktarını arttırdığını ikinci adım olarak da Uranyum zenginleştirme düzeyini arttırdığını bildirdi.

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2012