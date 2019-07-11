Irakçi: İran’ın taahhütlerini adım adım azaltması diplomasiye fırsattır

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Dapkinos ile iki ülke siyasi istişareleri çerçevesinde görüşen Irakçi, Belarus meslektaşına Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeleri, nükleer anlaşmanın son durumu ve Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik savaşı ile ilgili bilgilendirdi.

İran’ın son bir yılda Amerika’nın nükleer anlaşmayı ayaklar altına alması ve Avrupa’nın bu konudaki acizliği karşısındaki stratejik sabrına değinen Irakçi, nükleer anlaşma ile ilgili İran’ın taahhütlerini aşamalı şekilde azaltmasın diplomasi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Amerika’nın Ortadoğu bölgesi ve İran ile politikasının sadece bölgenin değil tüm dünyanın güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Irakçi, tüm ülkelerin bu politikaya karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

Dapkinos da mevcut şartların uluslararası ve bölge barışı için hassas olduğunu belirterek, Ortadoğu bölgesindeki gerginliklerin sadece bölge içi değil Avrupa ve dünya için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

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2012