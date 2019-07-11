Türk yatırımcı grubu Kiş adasına 100 milyon dolar yatırım yapacak

10 hektar alan üzerine kurulacak tesis ile ilgili anlaşma bu grubun temsilcisi ve Kiş Serbest Bölge Genel Müdürü Gholamhoseyn Mozafferi tarafından imzalandı.

Yakın zamanda yapımına başlanacak tesis 1000 odanın yanında toplantılar için salonlar, erkekler ve kadınlara ait plajlar, spor alanları, kadınlara ait su parkı, havuzlar ve ailelerin vakit geçirebileceği alanlara sahip olacaktır.

Mozafferi imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Katar, Umman ve Irak’tan yatırımcıların Kiş adasında yatırım istediklerini belirterek, yakın gelecekte adada yatırım miktarının artacağını söyledi.

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2012