Garipabadi: Amerika’nın dış politikası ve davranışları çelişki ve tezat doludur

Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplantısında bu konuyu belirtti.

Amerika’nın isteği ile gerçekleşen toplantıda konuşan Garipabadi, oturumun Amerika’nın istemi ile gerçekleşmesinin acı ve komik olduğunu belirterek, mevcut durumun Amerika’nın tehditkar ve yasa dışı davranışının sonucu olduğunu söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konularının anlaşma çerçevesinde belirtilen mekanizmalarda istişare edildiğini ifade eden Garipabadi, Amerika’nın çelişkili davranışlarının güvensizliği arttırdığını ve kendisini itibarsızlaştırdığını sçyledi.

Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasını hatırlatan Garipabadi, Amerika’nın KOEP’in devam etmesi için bu toplantının yapılmasını istemesinin çelişkilerden biri olduğunu söyledi.

Amerika’nın 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını hiçe sayarak KOEP’ten ayrıldığını ifade eden Garipabadi, Amerika’nın tüm taahhütlerini ayaklar altına almakla kalmadığını diğer bağımsız ülkeler ve kurumları da baskı ve tehditlerle KOEP karşısında tutum sergilemeye zorladığını belirtti.

Amerika’nın uluslararası kurallara aykırı olarak sadece geçen bir sene zarfında İran aleyhine 20 ambargo uyguladığını ifade eden Garipabadi, bu süre zarfında Amerika’nın eski İran Merkez Bankası Başkanına ambargo uyguladığını, KOEP’in uygulanması ile ortadan kalkan tüm ambargoları yeniden ambargo kapsamına aldığını, İran’ın Bakır, Çelik, Demir, Alüminyum ve Petrokimya sektörlerine ambargo uyguladığını söyled.

Amerikan ambargolarının bankacılık ve mali sistemleri de kapsadığını ifade eden Garipabadi, bunun insani ihtiyaçların temininde zorluklara yol açtığını ve ilaçlarin temininde zorluklar yaşandığını söyledi.

Amerika’nın İran’ın üst düzey yetkililerine uyguladığı ambargoları hatırlatan Garipabadi, tüm bu davranışlara rağmen İran’ın sabırlı davranarak taahhütlerini yerine getirdiğini ve bunun 15 rapor ile UAEK tarafından onaylandığını söyledi.

KOEP’in dengesinin Amerikan uygulamaları ve diğer ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemelerinden dolayı bozulduğunu ifade eden Garipabadi, bu dengenin kurulması ve KOEP’in devam edebilmesi için İran’ın isteğe bağlı olarak uyguladığı bazı taahhütlerini askıya aldığını söyledi.

Bu taahhütlerin UAEK ile işbirliğini ve NPT uygulamasını kapsamadığını ifade eden Garipabadi, İran’ın adımının KOEP’i korumak için yapıldığını söyledi.

Garipabadi, Avrupa ülkelerine İran’ın yaptıklarına karşı kaygı beyanlarının yerine Amerika’nın yaptıklarından kaygılı olmalarını tavsiye ederek, İran’ın tüm tarafların taahhütlerini iyi niyetle yerine getirdikleri sürec KOEP’e desteğine devam edeceğini söyledi.

İran nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve bunun defalarca UAEK tarafında onaylandığını ifade eden Garipabadi bu programın ülkenin ihtiyaçları ve gelişmesi doğrultusunda devam edeceğini, uranyum zenginleştirmenin de bunun ayrılmaz parçası olacağını söyledi.

Garipabadi sözlerinin sonunda, ‘’İran hiçbir zaman kitlem imha silahların peşinde olmamıştır bilakis İran bu silahların kurbanıdır. Amerika’nın bağımsızlığından daha önceden İran hiçbir ülkeye saldırmamıştır ve bölgede istikrarın gerçek yönlendiricisidir. İran devlet ve devlet harici terörizmin kurbanıdır fakat terörizmle mücadelede ön cephede yer almaktadır. ‘’ diye konuştu.

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2012