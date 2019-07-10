Ruhani: İran’ın amacı KOEP çerçevesinde tüm tarafları taahhütlerini yerine getirmesidir

Fransa Cumhurbaşkanının Başdanışmanı Emmannuel Bonne ile Tahran’da görüşen Ruhani, Cumhurbaşkanı Macron tarafından başlatılan diplomatik çabalar ve gönderdiği mesajı takdir ederek, ‘’İran tam olarak diplomasi ve müzakere yolunu açık bırakmıştır ve umarım KOEP’e taraf ülkeler bu fırsatı değerlendirerek KOEP’in tam uygulanmasına ulaşırız. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’İran’ın esas hedefi KOEP’e belirtilen taahhütlerin tüm taraflarca uygulanmasıdır ve taraflar taahhütlerini yerine getirirlerse İran da taahhütlerini tamamlamak için yeni adımlar atacaktır.’’ dedi.

Bonne görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sundu.

Bu sabah Tahran’a gelen Bonne, ilk olarak İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Bonne bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ben aracı olarak İran'a gelmedim ve ABD tarafından Tahran'a iletmek için her hangi bir mesaj taşımıyorum' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşta ortak çözüm yolları aradığına değinen Bonne, 'Cumhurbaşkanımıza göre alınacak olumlu kararlar, bölgede artan gerilim ve tansiyonu önleyebilir' diye konuştu.

Bonne daha sonra Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile de görüştü.

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2012