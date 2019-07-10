Tahtirevançi, İngiltere’nin İran’a ait tankeri bir an evvel bırakmasını istedi

BBC kanalına açıklamada bulunan Tahtirevançi, ‘’Biz nükleer anlaşmadayız ve diğerlerini de anlaşmada kalmaya davet ediyoruz fakat İran Uranyum Zenginleştirmedeki üçüncü aşamasına devam edecektir. Avrupalılar İran’ın anlaşma çerçevesindeki ekonomik meziyetlerden yararlanmasını sağlayana kadar İran buna devam edecektir’’ Dedi.

Tahtirevançi, Amerika’nın yanı sıra Avrupa’nın a bugüne kadar anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade ederek, ‘’Biz uranyum zenginleştirmede yüzde 3.67 tavanına bağlı kalmak istemediğimizi söyledik, henüz üçüncü aşamaya geçmedik fakat geçtiğimizde daha önce bunu ilan edeceğiz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012