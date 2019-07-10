Zarif ve Macron’un başdanışmanı görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada taraflar görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli konular ve uluslararası konular hakkında istişarelerde bulundular.

Bu sabah Tahran’a gelen Bonne ilk görüşmesini İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile yaptı.

Bonne bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ben aracı olarak İran'a gelmedim ve ABD tarafından Tahran'a iletmek için her hangi bir mesaj taşımıyorum' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşta ortak çözüm yolları aradığına değinen Bonne, 'Cumhurbaşkanımıza göre alınacak olumlu kararlar, bölgede artan gerilim ve tansiyonu önleyebilir' diye konuştu.

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2012