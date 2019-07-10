İran: Nükleer anlaşma taahhütlerimizin adım adım azaltılması, değişmez stratejimizdir

AB'yi nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedikleri ve ABD'nin anlaşma ile ilgili bozucu eylemlerine karşı yeterli irade göstermediği için eleştiren Amiral Şemhani, 'AB'nin İran'ın bir yıl boyunca taahhütlerini yerine getirdiği fırsatını değerlendirmediği dikkate alınarak, taahhütlerimizin uygulanması ile ilgili aldığımız kesin kararlar, karşı tarafların karşılıklı kararlarına uygun biçimde yapılır ve tek taraflı eylemlerin yapıldığı dönem son bumuştur' ifadesini kullandı.

ABD'nin maksimum baskı politikasının yenilgiye uğrayan bir strateji olarak niteleyen İranlı üst düzey yetkili, 'İran pratikte ekonomik, savunma ve siyasi boyutlardan güçlü olduğunu ve farklı tansiyon ve sorunların üstesinden geldiğini kanıtlamış ve bizimle hiç kimse zorba dilini kullanarak konuşamaz' diye belirtti.

Tahran'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ben aracı olarak İran'a gelmedim ve ABD tarafından Tahran'a iletmek için her hangi bir mesaj taşımıyorum' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşta ortak çözüm yolları aradığına değinen Bonne, 'Cumhurbaşkanımıza göre alınacak olumlu kararlar, bölgede artan gerilim ve tansiyonu önleyebilir' diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489