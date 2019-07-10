Rusya ile teknoloji ve piyasa sektöründe ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Bugün Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde faaliyete başlayan İran-Rusya Teknoloji ve Ekonomi Fuarı açılış törenine katılan Cumhrbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Yardımcısı Sorena Settari, Rusya'nın İran'ın komşusu olarak büyük siyasi ve ekonomik güç olduğunu belirterek, 'Son on yılda Rusya bize dost bir ülke gibi davranarak, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için güzel fırsat sunmuş. İran da ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu dikkate alarak, karşılıklı şekilde işbirliği fırsatlarını Rusya'ya sunmaya çalışmıştır' değerlendirmesini yaptı.

İran ve Rusya arasında teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliğinin çok özel konumda olduğuna değinen Settari, 'Bu fuarda İran'dan 70 bilim temelli şirketin yer alması, bu şirketlerle Rus firmaları arasında güçlü bir ekonomik bağın kurulmasına katkıda bulunabilir' diye konuştu.

İran'ın halihazırda Ortadoğu genelinde e-ticaretin en büyük payına sahip olduğunun altını çizen İranlı yetkili, 'Ülkemizde binden fazla mal tedarikçisi ve 11 binden fazla satıcı, online piyasada milyon dolarlık ticaretler yapmaktadır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489