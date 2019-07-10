Güney Pars bölgesinden yapılan ihracatta %23'lük artış

Güney Pars Gümrük Genel Müdürü Ahmet Purhaydar, ABD’nin uyguladığı ambargo ve kısıtlamalara rağmen Güney Pars Gümrüğü'nden yurt dışına yapılan petrol dışı ihracatın İran yılının üçüncü ayında (22 Mayıs-21 Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 1 milyon 570 bin ton ağırlığında 706 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük gaz rezervine sahip Günney Pars bölgesi, İran’ın enerji başkenti olarak adlandırılmaktadır.

Dünyanın en büyük gaz sahası olan ve Fars Körfezi'nde bulunan Güney Pars Gaz Sahası’nda İran’ın gaz rezervi yaklaşık 14 trilyon metreküp olarak tahmin ediliyor. Ayrıca İran tarafında 18 milyar varil gaz kondensatı bulunarak, İran’ın gaz rezervinin yarısını oluşturması açısından stratejik önem taşımaktadır.

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