İran ve Suriye istihdam konulu işbirliği protokolü imzaladı

Tahran'ı ziyarette bulunan Suriye Sosyal İşler Bakanı Rima Kadıri ile İranlı mevkidaşı Muhammed Şeriatmedari arasında yapılan görüşme sonucunda, iki ülke arasında 5 yıllık istihdam konulu işbirliği anlaşması imzalandı.

İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Şeriatmedari bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Bu protokol çok değerli ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde işbirliği yol haritasını içeriyor' dedi.

İran ve Suriye'nin ortak işbirliğini sürdürmesi yönünde kararlı olduklarını belirten İranlı bakan, teknik ve mesleki konularda da diğer bir işbirliği ptorokolü imzalayacaklarını kaydetti.

Suriye Sosyal İşler Bakanı Rima Kadıri de yaptığı açıklamada, 'İran'a her gelişimde kendi ülkemdeymişim gibi hissediyor ve sizin samimi ve sıcak ev sahipliğinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Sısyal işler ve çalışma piyasası ile ortak birçok alanlarının bulunduğunun altını çizen Suriyeli yetkili, gelecekte işbirliği düzeyinin arttırılması için çaba sarfedeceklerini söyledi.

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