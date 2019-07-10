ABD'nin UAEA Yönetim Kurulu'nu İran'ın kararları için toplantıya çağırması gülünç hikaye

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Amerikan yetkililer, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını azaltması gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmıştur. Bu gülünç bir hikaye, zira nükleer anlaşmayı ayakları altına alan Amerikalıların bu yaptıkları için her hangi bir toplantı yapılmadı' diye kaydetti.

AB'nin İran'ın taahhütlerini azalttığı için kaygı duyduğunu açıkladığına işaret eden Ruhani, onlara hitaben, 'Sizin İran için kaygı duymanıza gerek yoktur. Nükleer anlaşmayı tamamen ayakları altına alan ve bütün uluslararası anlaşmaları sarsan Amerika'dan kaygı duymanız gerekmektedir' ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde yol aldığını altını çizen Ruhani, 'Biz bu anlaşmanın düzenini yıkmadık ve kökünü kazımadık. Size 14 ay süre tanıdıktan sonra yine 2 ay daha süre verdik ve bütün yaptıklarımıza doğru ve yasalar çerçevesindedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran petrolünü taşıyan Grace-1 isimli petrol tankerine uluslararası Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulduğuna da dikkati çeken Ruhani, 'Cebelitarık'ı işgal eden İngilizler, yanlış yaparak İspanya karasularında İran petrolünü taşıyan gemiye el koydu' diye konuştu.

Ruhani konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Bütün ülkelerin dünya çapında gemi nakliyatı güvenliğini koruması gerekmektedir. İngilizlere deniz nakliyatında güvenliğin bozulmasını başlatan taraf olarak, bunun sonuçlarını sonradan anlayacaklarını iletiyorum.'

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