Baskı altında müzakere asla mümkün değil

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nin bugün sabah saatlerinde Tahran'a geldiğini, ancak Bonne'nin kendisiyle görüşeceği konu ile ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

İran'ın nükleer anlaşmaya uyarak hareket ettiğinin altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, 'AB'nin sorunları ilk başta kendi üzerlerindedir. Onlar güvenlikleri için bedel ödemek istemiyor. İkinci sorun da nükleer anlaşmadan çekilen ABD'dir' diye konuştu.

Baskı altında müzakerenin asla mümkün olmadığına dikkati çeken Zarif, 'Onlar baskı ve ekonomik terörü durdurduktan sonra nükleer anlaşma ile ilgili müzakete etme imkanı vardır' değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısına işaret eden İranlı yetkili, 'Çok ilginçtir; Nükleer anlaşmayı ihlal edip ondan çekilen, bu anlaşma içerisinde olan ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ile ilgili olmayan bir eylem konusunda toplantının yapılmasını istemiştir. Onlara göre bu kararımız nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geliyor. UAEA Yönetim Kurulu'nun nükleer anlaşma dışında her hangi bir geçerliliği yoktur' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489