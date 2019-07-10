Iraklı aşiretler İran'ı tam destekleriklerini bildirdi

Irak'ın dört bir yanından gelen aşiret liderleri İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile görüşmesinde, İran'a karşı her türlü savaşı Irak'a yapılmış savaş olarak gördüklerini ve İran'ı savunmaya hazır olduklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle IŞİD terör örgütü ile mücadelede Irak'a tam destek sunduğuna işaret eden aşiret liderleri, 'İran başta mazlum Filistin halkı olmak üzere dünya mağdur halklarının destekçisi olduğunu kanıtlamıştır' ifadesini kullandı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Irak'ın tarihinde aşiretlerin güçlü rolüne değinerek, 'İran ve Irak tek millettir ve her birine yapılan tehdit, diğerine yapılmış sayılır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Irak'ı tehditlere karşı koruduğu ve bu ülkeye destek çıktığı gibi, İran'ın da saldırılara karşı Irak'ı yakından göreceğinden emin olduklarının altını çizen Mescidi, Iraklı aşiretleri İran'a destek çıktıkları için takdir etti.

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