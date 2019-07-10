Trump Avrupa'ya tuzak kurmuş

ABD Başkanı Trump göreve geldikten beri uluslararası anlaşmalardan çıkarak AB liderlerine sürekli küçümsemeye devam etmektedir. Trump'ın Ortadoğu'daki ana amaçlarından biri, AB'yi dünya güç dengelerinden ve Batı Asya enerji ve ticaret kaynaklarından yoksun bırakmak olmuştur diyebiliriz.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ortak AB Ordusu düşüncesine topa tuttuktan sonra İngiltere'nin AB'den çıkmasından yana olduğunu dile getirmekedir. İngiltere'nin AB'den çıkmasının bu birliğin sonunun başkangıcı olacağı birçok uzman tarafından öngörülmektedir.

Bütün bunlara bakıldığnda, AB'nin İran-Batı ilişkilerinden uzağa itilmesi, bu birliğin saygınlığının ortadan kaldırılması demektir. Nükleer anlaşmada Avrupalılar, aktif bir oyuncu gibi ve ABD'den bağımsız olarak etkin rol oynamaya çalışarak, bölgede gerilimin düşmesi ile çıkarlarını koruma yönünde çaba sarfetti.

AB, İran'ın bölgesel rolünün gayet farkındadır. Birkaç gün önce Lüksemburg Dşişleri Bakanı Jean Asselborn bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada, İran-ABD arasında sıcak bir çatışmasının yaşanması durumunda İran'da yaşayan 3 milyon Afgan göçmenin Türkiye üzerinden AB'ye akın edeceği uyarısında bulundu.

İran'ın bölgede aktif rol oynaması ile güç dengesi değişerek, Avrupalıların ekonomik ve ticari faaliyet için gereken güvenlik ortamının durumu iyileşti. AB'nin nükleer anlaşma ile ilgili performansı, bu birliğin bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin geleceğinde önemli bir etken sayılmaktadır.

Trump nükleer anlaşmadan çekilerek tüm dengeleri altüst etmiş ve AB'nin dolara karşı güçsüzlüğü ve uluslararası Yahudi mafyası dolayısıyla bu anlaşmayı AB için çetrefil ve karmaçık bir denkleme dönüştürmüş durumda.

Bütün bunlara rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nin bugün Tahran'ı ziyaret etmesi, bir sonuca varırsa, gerilim ateşinin şiddetini düşürebilmekle birlikte, AB'yi Trump'ın kurduğu tuzaktan kurtararak yine birliğe güç verebilir.

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