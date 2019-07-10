İranlı grekoromen güreşçiler Asya'da 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

9 Temmuz'da başlayan Asya 21 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İran'dan Muhammed Nakusi 77 kg, Hasan Füruzende 87 kg ve Ali Ekber Yusifi 130 kg'de birer altın, Said Ercümendi ise 63 kg'de gümüş madalya elde etti.

Nakusi 77 kg'de yarı finalde Japon rakibini 7-3 yendikten sonra finalde Kırgız rakibini 6-3 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

Diğer güreşçimiz Füruzende 87 kg'de yarı finalde Hindistanlı rakibini yendikten sonra final maçında Kazak güreşçiye karşı sahadan galip ayrılarak altın madalya elde etti.

Ali Ekber Yusifi de 130 kg'de yarı final maçında Kırgız güreşçiyi 8-0 yenip finalde Hindistanlı rakibine karşı 4-0 zafer kazanarak İran'ın altın madalya sahibi oldu.

Öte yandan Said Ercümendi de yarı final mücadelesinde Kazak rakibini yenmesine rağmen finalde Kazak rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

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