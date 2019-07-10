Fransa, İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasını kötü karara bir tepki olarak niteledi

Paris'in taraflar arasında müzakere ortamının oluşmasından yana olduğuna işaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron'un İranlı ve Amerikan mevkidaşlarıyla bu konuda fikir alışverişinde bulunduğu dile getirdi.

Fransa Haber Ajansı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nin tansiyonu düşürme amacıyla Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Macaron, ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump’ı bölgedeki gerilimleri azaltmak için İran’a karşı bazı yaptırımları kaldırmaya ikna etmeye çalışacağını söylemişti.

Macron yaptığı açıklamada, 'Gerginliklerin, yaptırımların ve askeri eylemlerin son derece tehlikeli olduğuna inanıyorum, çünkü bölgeyi yakıp ciddi tepkilere yol açabilir' demişti.

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