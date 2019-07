İran: Macron’un Başdanışmanı’nın Tahran ziyaretini olumlu buluyoruz

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Başdanışmanı Emmanuel Bonne’nin Tahran ziyaretine olumlu baktıklarını belirterek, ‘İyi niyetle yapılan be tansiyonun düşürülmesi amacını taşıyan her bir adıma olumlu bakıyoruz ve yapıcı görüşleri her zaman dinleriz’ dedi.

IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Diplomasi kapısı her zaman açıktır, çünkü bizim amacımız tansiyon ve gerlim değildir. Hedefimiz nükleer anlaşmada öngörülen haklarımıza kavuşmaktır' ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nin Tahran ziratetine değinen Musevi, 'Bazı ülkeler tarafından yapılan bu ziyaretlere sıcak bakıyoruz' değerlendirmesinde bulundu. İran'ın her daim gerilimin azaltılması yönünde yapıcı bakış açıları dinlediğinin altını çizen Musevi, 'Biz tüm anlaşma taraflarını İran'ı grilimin düşürmesine davet etmektense, asıl tansiyon nedeni olan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine dikkat etmeye davet ediyoruz' diye konuştu. İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azaltması konusunda attığı ikinci adımdan sonra AB tarafından olumlu bir mesaj alıp almadıkları ile ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Özel bir mesaj almadık ancak Bonne'nin gelişini reddetmiyoruz' diye belirtti. İran'ın Cebelitarık Boğazı'nda petrol tankerinin İngiltere tarafından el konulmasına da dikkati çeken Musevi, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın İngiltere'nin ABD'nin isteği üzerine bu petrol tankerine el konudğuna dair sözleri çok önemli ve çarpıcıdır' diye ekledi.