İran petrolünü taşıyan geminin el konulmasına sessiz kalmayacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen bir törende konuşan Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, ABD ve AB'nin nükleer anlaşma konusunda taahhütlerini tutmadıklarını belirterek, 'Batı'nın vaatlerini yerine getirmemesine rağmen bir yıl sabrederek, bütün dünyanın bizim taahhütlerimize bağlı olduğunu görmesini istedik' dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin 'Biz ne savaştan korkuyoruz, ne savaşa sıcak bakıyoruz' sözlerini hatırlatan General Bakıri, 'Bugünkü koşullarda müzakere demek, teslimiyet demektir. Dolayısıyla kesinlikle müzakereye hayır diyoruz' diye konuştu.

Düşmanın yaptırım ve ekonomik baskılar uygulaması sonucu İran'ın kendi kendine yeterliği elde etmesi için altın bir fırsat sunduğuna işaret eden İranlı askeri yetkili, 'Silahlı Kuvvetlerimizin görevi ülke güvenliğini korumaktır' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin uluslararası sularda İran petrolünü taşıyan bir petrol tankerine el koymasının yanıtsız kalmayacağı uyarısında bulunan General Bakıri, 'Gereken zaman ve mekanda, bu rezil eyleme yanıt vereceğiz' diye ekledi.

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