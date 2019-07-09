İran 11. Uluslararası Kapı ve Pence Fuarı Türkiye'nin katılımıyla açıldı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmanş Fazli'nin katılımıyla bugün açılışı yapılan 11. Uluslararası Kapı ve Pencere Fuarı'nda İran'ın yanı sıra, Türkiye, İtalya, Çin ve Almanya'dan 300'den fazla şirket temsilcili faaliyet gösterecek.

Bu yılki fuarda bilim temelli şirket ve firmalar aktif olarak faaliyet ediyor. Ayrıca kapı ve pencere konulu birçok çalıştay da sektör uzmanları tarafından düzenlenecek.

Toptan tüketiciler, inşaat şirketleri, toplu konut, otel, hastane ve eğitim binaları müteahhitleri gibi iş adamlarının yer aldığı fuarda, kapı ve pencere sanayiinde inovasyonun arttırlması, rekabet ortamı ile tüketici ve üretici arasında doğrudan iletişimin güçlenmesi, istihdam imkanı yaratmak ve yeni ihracat piyasalarının bulunması gibi konulara dikkat çekilmesi bekleniyor.

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